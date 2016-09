Vijftig tinten roze

Mary Nederpelt uit Monster is de secretaris van de Fuchsia Hobby Club in onze regio. Ze heeft meer dan honderd exemplaren in haar tuin, die aan de duinen grenst. Iedere dag geeft ze de heesters water en haalt ze de besjes van de Awake sweet love, Nordsee­brandung, Jubeltenen en Princess Kaja. Niet alleen de bellen van de fuchsia zijn mooi. Ook de officiële namen. Rocket Fire, Dikkie Dik en Happy Wedding Day spreken tot de verbeelding.



Stekken

De fuchsiaclub is een bloeiende vereniging, vertelt Mary die geassisteerd wordt door haar tweede secretaris Marijke van der Hulst uit Den Haag. Ieder jaar organiseert de club een oogverblindende fuchsiashow in het Wateringse Hofpark en onderling worden er een aantal malen per jaar adviezen en stekken geruild. ,,Het is echt hartstikke leuk'', zegt Mary die staat te stralen tussen haar fuchsia's.



De mooiste

Op de vraag of ze de mooiste tuin van de club heeft, barsten de beide secretarissen in lachen uit. ,,Ben je betoeterd. Dit is nog niks'', zegt Marijke. ,,Als je echt wat wil meemaken, moet je naar onze leden in Schipluiden of Naaldwijk. Dat zijn gepensioneerde tuinders die zoveel gevoel voor de fuchsia hebben dat je echt niet weet wat je ziet. Ze nijpen en toppen op het juiste moment en draaien de potten in het zonnetje zodat ook aan de achterkant weelderige bloemen groeien'', zegt Mary die heel eerlijk laat zien dat haar planten aan de muurkanten bloemloos zijn.

,,Nou, ik vind de jouwe prachtig hoor'', steunt Marijke haar secretaris welgemeend.