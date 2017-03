'Vince reed elke dag op deze weg'

De verhuisdozen stonden al klaar. Alles was ingepakt. De 26-jarige Vince zou afgelopen weekend Den Haag verruilen voor Rotterdam, de stad waar hij werkte en studeerde. Klaar voor de volgende stap in zijn leven. Maar het mocht niet zo zijn.



Op zaterdagochtend vroeg kwam Vince door onbekende reden terecht op de verkeerde kant van de A4. Hij reed kilometerslang tegen de richting in om bij het Prins Clausplein frontaal op de auto van 48-jarige Sylvia uit Den Haag te botsen. Zij was op weg was naar haar werk op Schiphol. Beide bestuurders overleden ter plekke.



Raadsel

"Vince was bij een vriend in Rotterdam geweest en ging terug naar huis", weet Jan Kregting, een vriend van de familie van Vince. "Hoe hij verkeerd is gereden is een raadsel. Hij reed daar elke dag. Van huis naar zijn werk. Hij kende die weg dus goed." Volgens de politie kwamen er die nacht meldingen over een spookrijder ter hoogte van Leiden. "Totaal niet logisch. Hoe kom je daar terecht als je van Rotterdam naar Den Haag rijdt? We tasten in het duister."



Het verdriet bij de nabestaanden is niet te bevatten, vertelt Kregting. Als oud-rechercheur weet hij wat op mensen af kan komen na een tragisch ongeval. "Het is verschrikkelijk, een drama. De familie is ook erg begaan met de nabestaanden van de 48-jarige Sylvia uit Den Haag. Ze hebben hun eigen leed, maar ze willen benadrukken dat ze meeleven met haar twee kinderen, familie en overige nabestaanden."



Vol energie

Vince, een tandartszoon uit het Gelderse Hedel, woonde anderhalf jaar in Den Haag. Hij werkte bij een wervingsbureau in Rotterdam. "Hij probeerde alles uit het leven te halen dat er in zat. Hij was ontzettend open en zat vol energie. Hij was belangstellend en nooit chagrijnig en hield van zijn vader, moeder, broer en zus."



Volgens de VID zijn spookrijders vaak oudere mensen, verwarden, mensen onder invloed van drank of drugs of mensen die levensmoe zijn. "Er is geen enkele aanleiding geweest om te denken dat hij levensmoe was'', zegt Kregting. "Dat blijkt wel uit de verhuisdozen die klaar stonden voor de verhuizing. Ook op zijn werk was hij vol enthousiasme bezig."



Vermoedens van drugs- of alcoholgebruik heeft zijn familie niet. "Was het dan misschien toch de vermoeidheid in die nacht?'', vraagt Kregting zich af. ,,We weten het niet. Iedereen hoopt antwoorden te krijgen. We wachten het onderzoek af. We hopen straks duidelijkheid te hebben, hoewel hij er niet mee terug komt. En ook Sylvia niet."



De verkeersdienst onderzoekt de toedracht van het ongeluk nog.