Visserij dreigt te verzuipen

Een andere bron van ergernis is de zogeheten aanlandplicht die door de EU aan de vissers is opgedragen. In augustus vorig jaar togen tientallen vissersschepen naar Rotterdam om daar tijdens de druk bezochte Wereldhavendagen hun bezwaren kenbaar te maken. Het publiek kreeg gratis gebakken vis van de vissersmannen. Bij de aanlandplicht, die per vissoort wordt ingevoerd en in 2019 honderd procent moet zijn, mag geen enkele vis meer overboord gekieperd worden.



De bijvangst dient aan wal worden gebracht. ,,Ondermaatse vis heeft 70 procent kans om te overleven als wij ze teruggooien'', zegt machinist Teun Wezelman van de Ouddorp 1. ,,De rest is voer voor andere vissen en vogels. Dat werkt al járen prima, maar een of ander dom mens uit Griekenland, Maria Damanaki, drukte dit erdoor.''



Nooitgedagt: ,,Voor deze maatregel is geen draagvlak bij de vissers. Praktisch is het onwerkbaar omdat de bijgevangen vis apart gehouden moet worden en dat is gezien de ruimte op een gemiddelde kotter niet te doen.'' Hij zucht. ,,Laat ze in Brussel nou slim doen en die aanlandplicht schrappen. Dat is ook voor de EU fijn; dat er een groep is die blij is met die organisatie.''



Windmolenparken

Zorgen zijn er verder over de ruimtelijke claims op de zee. Gebied na gebied wordt aangewezen als zilt natuurterrein. Het aantal windmolenparken op zee neemt eveneens hand over hand toe. Vissersschepen mogen er niet komen of doorheen varen. Wezelman vindt het kolder. ,,Die natuurparken werken niet. Het is daar helemaal dood. En die windparken worden met subsidie van de belastingbetaler aangelegd, want uit zichzelf zijn die windmolens onrendabel. Het mag allemaal ten koste van ons gaan.'' Dan echt nijdig: ,,We moeten zigzaggend naar de vangstgebieden varen, want een kwart van de zee is verboden terrein voor ons geworden.''



,,Als we niet oppassen'', zegt de voorzitter van de Nederlandse Vissersbond, ,,is de visserij in dit land straks iets uit het verleden en lees je er alleen nog maar over in geschiedenisboeken. Dat zou zeker ook voor Scheveningen, als dorp al eeuwen verbonden met zeevissen, vreselijk zijn.''