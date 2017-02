Vissersvrouwen zien zichzelf in museum

Hans Buurman, adjunct-directeur van het Gemeentemuseum, prijst de kunst van stroming De Stijl omdat het toegankelijk is voor iedereen. ,,Om het kleurrijke werk te begrijpen, hoef je geen speciale kennis te hebben. Het spreekt iedereen aan: jong en oud, van welke culturele achtergrond ook.''



Het museum doet er dan ook alles aan om een zo breed mogelijk publiek in aanraking te brengen met De Stijl. Zo gaat niet alleen het Haagse stadhuis dit jaar gehuld in een compositie van gele, rode en blauwe kleurvakken, ook werd afgelopen weekeinde voorafgaand aan de topper tussen ADO Den Haag en Feyenoord het Kyocerastadion 'vermondrianiseerd'.



Om iedereen de mogelijkheid te geven de wereldberoemde werken van Mondriaan en zijn tijdgenoten te bekijken, volgen er later dit jaar meer dagen waarop het museum gratis toegankelijk is. Verder komen er in 2017 nog vier bewonersavonden, waarop inwoners van verschillende stadsdelen met bussen worden opgehaald om naar het museum te komen.



Vrouwenvisserskoor

Afgelopen week was Scheveningen als eerste aan de beurt en daar kwamen ruim 500 inwoners van het stadsdeel op af. Bijzonder tijdens de avond was een optreden van het Schevenings Vrouwenvisserskoor. De in traditionele klederdracht gestoken dames zongen niet alleen, maar maakten ook een rondje over de tentoonstelling en zagen zichzelf terug in het schilderij De Storm dat Mondriaans tijdgenoot en inspirator Bart van der Leck in 1916 maakte. Het schilderij is een geabstraheerde voorstelling van Scheveningse vissersvrouwen die tijdens een hevige storm uitkijken naar hun mannen op zee.