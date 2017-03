Vleermuisbunker na 10 jaar weer open

Een hele klus geweest?

,,Dat kan je wel zeggen. Vooral het bij elkaar krijgen van geld voor de opknapbeurt heeft veel inspanningen gekost en daardoor heeft het ook zo lang geduurd voor het werk kon worden volbracht.''



Wat moest er gebeuren?

,,Er zaten grote scheuren in het plafond van de bunker en ook in enkele wanden. Staatsbosbeheer die eigenaar is van de bunker, moest de rondleidingen van publiek er zelfs voor stoppen. Toen de bunker in 2007 gesloten dreigde te worden hebben we een stichting opgericht om hem te behouden.''



Waarom betaalde Staatsbosbeheer zelf niet?

,,Zij mogen geen geld aannemen van andere overheden.''



Waarom is hij zo belangrijk?

,,Het is een broedplaats van vleermuizen, een beschermde diersoort. Omdat de bunker deel is van de Atlantikwal, de verdedigingslinie van de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog en omdat de bunker in Europees beschermd natuurgebied ligt.''



Wie hebben er allemaal meebetaald aan het opknappen?

,,Onder meer de provincie Zuid-Holland en het Rabo Stimuleringsfonds dat bouwtechnisch onderzoek mogelijk maakte. De gemeente Wassenaar heeft hand- en spandiensten verleend. Veel vrijwilligers hebben meegeholpen met het herstelwerk zelf.''



Wanneer gaat hij weer open?

,,Dat is aan Staatsbosbeheer, maar dat zal in juni zijn tot half september en dan kan het publiek rondleidingen krijgen door Staatsbosbeheer.''