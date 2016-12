Vlees en vis op het Zoetermeerse menu

Ruim vierhonderd Zoetermeerders vulden in of ze thuis bleven, uit eten gingen, bij familie en/of vrienden zaten of eten gingen halen. Vijftig procent liet weten thuis te blijven en zelf te koken. Een kleine 35 procent viert kerst bij familie of vrienden. Acht procent heeft een tafeltje gereserveerd in een restaurant en zeven procent haalt iets.



Op het kerstmenu thuis staan gourmetschotels, rollades en visschotels. ,,De gourmetschotel is en blijft de absolute nummer één", bevestigen Albert Heijn XL in het Stadshart en Jumbo Tim Ober uit Rokkeveen. Het is al dagen druk, maar vandaag verwachten de supers, geheel volgens de landelijke trend, de grootste toeloop. Albert Heijn signaleert daarnaast een run op recepten uit Allerhande. ,,Eendenhaasjes bijvoorbeeld", zegt manager Ian Tabben. ,,Door de vraag daarnaar worden we nu overrompeld."



Ook bij keurslager Reas in Rokkeveen is de gourmetschotel een hit. Daarnaast zijn fondue- en steengrillschotels, varkenshaas en de Saltim Bocca rollade - kalfsfricandeau gevuld met basilicum, pesto en parmaham - razend populair. Bij de Volendammer in het Stadshart en Rokkeveen vliegen de visgourmetschotels en visschotels - met paling, garnalen en zalmsalade - over de toonbank.



Winkels open

Voor degene die zich er vandaag niet toe kan zetten om boodschappen te doen en voor vers gaat op eerste kerstdag, zijn de Jumbo en/of Albert Heijn in het Stadshart, Meerzicht en De Vlieger open. Dit geldt overigens ook voor de Hoogvliet in De Vijverhoek. Op tweede kerstdag openen de supers in winkelcentrum Rokkeveen, Buytenwegh en Segh­waert ook hun deuren. Op tweede kerstdag zijn verder het Woonhart en nagenoeg alle winkels in het Stadshart open.