Vlemmix start recordpoging 'reuzenrad zitten'

,,Het is een beetje hard, maar ik zit wel lekker," zegt Johan Vlemmix als hij net heeft plaatsgenomen in het reuzenrad, waar hij de komende 58 uur zal vertoeven. Een lampje op tafel moet de cabine huiselijk maken; in een andere cabine staat een hometrainer. ,,Als ik even niet meer wil zitten, kan ik daar wat bewegen."

De Tv-persoonlijkheid startte om 10.00 uur vanochtend een poging het wereldrecord 'attractie zitten' te verbeteren. Dit staat momenteel op 50 uur. Hij zal pas op 7 april om 20.00 uur weer op vaste grond staan, een hele zit. Maar de uitdaging zit hem niet in het verbeteren van het record; Vlemmix wil geld ophalen voor de behandeling van MS-patiënte Anita Smeets.



Anita heeft een stamcelbehandeling nodig, die niet vergoed wordt door de Nederlandse verzekeraar. Ze is toegewezen op doktoren in Spanje, waar de behandeling maar liefst 80,000 euro kost. ,,Als ik deze behandeling niet krijg, zal ik er over 10 jaar waarschijnlijk niet meer zijn."



Anita zit in een rolstoel. Ze kan maar kleine stukken lopen. Over 5 jaar zal ze alleen kunnen liggen en haar lichaam zal alleen maar zwakker worden. ,,Deze behandeling stopt de ziekte. Mijn lichaam zal het signaal krijgen dat ik geen MS meer heb", legt de patiënte uit.







Het idee

Vlemmix heeft wel vaker bijzondere stunts uitgehaald. Zo deed hij een elfstedentocht zonder ijs, en zat hij 25 uur in een achtbaan. Om aandacht te vragen waren Anita en haar dochter, die het initiatief nam, bij Vlemmix aan het juiste adres. ,,Mijn dochter stelde voor een inzamelingsactie te doen, maar wist totaal niet hoe ze het aan moest pakken. Vlemmix wist er wel raad mee", vertelt Anita.



,,Ik dacht eerst aan een nieuw record in de achtbaan, maar we konden geen geschikte achtbaan vinden. Toen kwam ik op het idee van het reuzenrad op de Pier. Dit kan ik veel langer doen dan een achtbaan, en het is ook veel aangenamer. Ik heb mooi uitzicht, het is eigenlijk best goed te doen", grapt de recordbreker.

Geen slaap, geen toilet

Nu lijken de eerste rondjes nog leuk, maar zal Vlemmix zich blijven vermaken, de komende 2 dagen en nachten? ,,Ik denk het wel. Mensen kunnen een rondje meedraaien, en we gaan natuurlijk allemaal acties houden. Er komen nog wat BN'ers langs en ik blijf ook actief op sociale media, voor de interactie met het publiek."



Slapen zal Vlemmix niet doen, althans, dat is niet de bedoeling. ,,Als ik het zitten zat ben, kan ik in de andere cabine wel even gaan liggen, maar slapen niet nee." Overdag kan hij wel even naar het toilet op het terrein, maar 's nachts wordt het een emmertje, vertelt hij met een bedrukt gezicht. Toch ligt de grootste uitdaging voor hem in het stilzitten. ,,Dat kan ik niet zo goed."

Keep Anita Walking