Vliegtuig wekt stroom op in Ierland

Dat toestel zit vast aan een kabel. Door constant in dezelfde lusvorm te vliegen, drijft het vliegtuig via dat koord een stroomgenerator op de grond aan. De in 2014 overleden Nederlandse astronaut Wubbo

Ockels maakte als eerste plannen voor het oogsten van stroom met vliegers en vliegtuigen aan een koord. Studenten van de TU Delft werkten dat idee uit.