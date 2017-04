Uitgebrande auto gebruikt bij liquidatie Den Haag

Dankzij eerdere getuigenissen kon de politie vaststellen dat de dader vertrok in een grijze stationwagen. De dodelijke schietpartij vond plaats op woensdag 20 april. In diezelfde nacht brandde de auto uit aan de Van Kinschotstraat in Delft. De politie gaat er vanuit dat de uitgebrande auto op de Van Kinschotstraat in Delft van de dader is.