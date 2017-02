'Vluchtelingen schrikken van knallen bij TNO'

Een woordvoerder van TNO waarschuwde de Haagse gemeenteraad woensdagochtend voor de geluidsoverlast. ,,We produceren geluid dat niet prettig is voor bewoners, ze zullen regelmatig knallen horen. Zwaar en minder zwaar.'' Het onderzoeksinstituut test dagelijks explosieven (kogels, granaten en vuurwerk) op zijn locatie in Ypenburg.



Naast TNO gaan binnenkort, iets later dan gepland, 120 vluchtelingen met een verblijfspapiertje wonen. ,,De getraumatiseerde statushouders schrikken wellicht van het geluid'', zei CDA-raadslid Daniëlle Koster in het commissiedebat. SP'er Aisha Akhiat: ,,De statushouders komen uit oorlogsgebied en zitten straks bovenop die tests. Wat kunnen we daaraan doen?''



'TNO accepteren'

Volgens wethouder Joris Wijsmuller (HSP) is de aanwezigheid van TNO 'een gegeven' dat geaccepteerd moet worden. ,,De nieuwe bewoners worden op de grote verhuisdag hierover geïnformeerd.'' Bij de naastgelegen villawijk Bosweide zijn er ook geen problemen met de knallen van TNO, zegt Wijsmuller. De geluidsoverlast van de snelwegen A4 en A12 was eerder al reden tot bijzondere compenserende maatregelen.