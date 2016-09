'Voedsel en vuilcontainers gaan niet samen, vind ik'

Vlak voor de deur van zijn slagerij-eeterij Piet Scholten aan de Leidschendamse Damstraat zijn vijf ondergrondse vuilcontainers gepland. ,,Als foodwinkel vind ik dat niet toepasselijk'', zegt Scholten. Het familiebedrijf sinds 1913 heeft samen met andere ondernemingen een zaak aangespannen tegen de gemeente, die vrijdag voor de Raad van State dient. Daar erg op vooruitlopen wil Scholten niet.



,,Maar ons doel is duidelijk: geen zogenoemd milieupark voor onze deur. Zulke containers nemen altijd vervelende dingen met zich mee, zoals vuil dat er naast wordt gezet en geurtjes. Ik vind dat dat niet past bij mijn zaak en de groentenman in de straat vindt het ook niet fijn.''



Eerdere procedures, die anderen voor hem hebben gevoerd tegen de gemeente, leverden niets op. Maar een gang naar de hoogste rechter is het Scholten waard. Volgens hem zijn er genoeg andere plekken in de buurt voor de zes containers, waar niemand last van heeft.



De Raad van State doet doorgaans binnen zes weken uitspraak in een zaak.