Voedsel voor 472 gezinnen

In de voedselgroep melden mensen zich die onvoldoende geld hebben om eten te kopen. Trijntje rijdt elke dag naar de Plus supermarkt in Benthuizen, waar ze haar achterbak vol laadt met etenswaren die de super anders zou weggooien. Via de voedselgroep laat ze weten dat er eten is en wat voor eten. Mensen die reageren dat ze iets willen hebben, krijgen een tijd door hoe laat ze het kunnen ophalen. Zo gaat dit vijf dagen per week: alleen donderdag en zondag vallen erbuiten. De ene dag is er ook meer dan de andere dag. Op een mindere dag moet Trijntje soms nee verkopen. Vreselijk vindt ze dat. Net als de maatregelen die ze wel moest treffen, wilde haar gezinsleven er niet compleet aan onderdoor gaan.,,Ik moest een ophaaltijd gaan instellen", vertelt ze. ,,In het begin stonden hier de hele dag door mensen voor de deur. Zelfs in de nacht. Op een gegeven moment is je huis je thuis niet meer."



In december deed ze de eethoek maar de deur uit. ,,Ik had hier negentig kratten vol eten opgestapeld staan. Het leek wel een opslagruimte. We mogen blij zijn dat er geen brand is uitgebroken."



Soms is het ook mogelijk om een hele maaltijd bij Aarden af te halen. Voor een euro krijgen mensen dan een slaatje, een bak rode kool, hachee of zuurkool met een stukje worst en een halve speklap. ,,Meer kan ik helaas niet geven. Van het geld dat ik krijg voor een maaltijd kan ik dit aanbieden, maar andere kosten betaal ik uit eigen zak. Mijn auto rijdt niet op water, de vriezer kost stroom, ga maar door."



Geld neemt ze echter niet aan. ,,Nee, alleen spullen. Krijg je er ook geen gedoe mee. Wij zijn geen officiële stichting, maar we doen wel het werk. Alles wat ik krijg, geef ik weg. We houden niks."