Voetbalclub FC Kranenburg volgt Haaglandia op

Initiatiefnemer en voormalig technisch directeur van Kranenburg én Haaglandia John van Kuijeren: ,, We willen alles zo veel mogelijk in de traditie van Kranenburg houden. Het logo, de clubnaam en de kleuren blijven hetzelfde.''



De nieuwe club zal zeker niet in Rijswijk herrijzen. ,,Dat willen we absoluut niet. Na de perikelen met Haaglandia zal er aan onze kant en aan die van de gemeente daaraan geen behoefte zijn. Enkele clubs hebben ons al ruimte aangeboden. We moeten volgens de reglementen van de KNVB vijftig leden hebben om ons in te schrijven als vereniging. Ik denk dat we nu al aan dat aantal zitten.''



Om aan diezelfde regels te voldoen - een club moet minimaal een half jaar bestaan om in de competitie uit te komen - moet de oprichting op 1 januari 2017 een feit zijn. Van Kuijeren: ,,De reacties op dit initiatief zijn vanuit de KNVB positief.''



FC Kranenburg was aan een enorme opmars bezig tussen 1995 en 2005. In het seizoen 2000-2001 werd de club voor de vijfde keer kampioen in zes jaar tijd, waardoor het in de jaargang daarna in de hoofdklasse uitkwam.