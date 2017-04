Voetbalclub Haaglandia failliet verklaard

Nadat de gemeente Rijswijk in september 2016 het huurcontract met Haaglandia per direct opzegde vanwege betalingsachterstanden, werd de zaterdag-hoofdklasser door de KNVB direct uit de competitie genomen. Van een faillissement was toen nog geen sprake. Er werd door de club een bodemprocedure aangespannen tegen de gemeente om sportpark Prinses Irene aan de Schaapweg niet te hoeven verlaten.



Curator

De rechtbank oordeelde in september dat de gemeente de velden snel nodig had, omdat het in gesprek was met andere partijen. Een half jaar later is er nog altijd geen bespeler voor het complex gevonden.



De bodemprocedure is vanwege het faillissement van de baan en kan alleen worden voortgezet door de curator. In dat geval moeten schuldeisers kosten voor eigen rekening nemen. Het is nu aan de curator om de financiële zaken af te handelen. Zo zijn de opstallen eigendom van de club.



Verhoren

Bronnen rond Haaglandia reageren teleurgesteld op het besluit van onder meer sponsor Sir Winston om nu al het faillissement van de club aan te vragen. ,,Nu zal nooit duidelijk worden of de gemeente juist heeft gehandeld."



Advocaat Richard van der Zwan had eerder namens het bestuur van Haaglandia een verzoek ingediend bij de rechtbank om de Rijswijkse wethouders Nicole Dierdorp (financiën) en René van Hemert (sport) onder ede te verhoren. Deze ondervraging is nu ook van de baan.