Voetganger onder tram op Koninginnegracht

De brandweer zocht uit hoe zij de man onder het voertuig vandaan moeten halen. ,,Dat moeten ze goed aanpakken, we weten niet hoe ernstig gewond hij is'', vertelt een politiewoordvoerder. ,,De man is wel bij kennis.''



Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren, is nog niet bekend. ,,Wat we weten is dat hij door de tram werd aangereden.'' Nadat hij onder de tram vandaan was gehaald, werd hij met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.