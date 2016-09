Voetganger zwaargewond na aanrijding op Moerweg

Update Twintig aanhoudingen rond Pe­gi­da-de­mon­stra­tie

11 september De voorman van Pegida, Edwin Wagensveld, is vandaag opnieuw aangehouden voor het tonen van een hakenkruis. Hij deed dat bij een demonstratie van de anti-islambeweging in Den Haag. Hij werd eerder deze week ook al gearresteerd aan het begin van een rechtszaak in Amsterdam tegen hem. In totaal werden twintig mensen opgepakt.