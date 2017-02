Voetgangers geschept door uit de bocht vliegende auto

Op het Rijswijkseplein in Den Haag is een automobilist de macht over het stuur verloren, waarbij er drie slachtoffers zijn gevallen. Het gaat om twee voetgangers, van wie één zwaargewond is geraakt. Ook de bestuurster is gewond geraakt. De drie personen zijn allen naar het ziekenhuis gebracht. Het voertuig is op zijn kant terecht gekomen.