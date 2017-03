Vogelkenners zien paartjes vaker nestelen in bomen

Volgens Walta zijn er circa twaalf ooievaarsnesten in Den Haag, Rijswijk, Wassenaar en LeidschendamVoorburg. De regio kende tot deze winter vier boomnesten, maar na een storm sneuvelde het exemplaar dat sinds 2012 te vinden was aan de Wassenaarse Acacialaan.



Het was het droeve sluitstuk van een moeilijk jaar voor het ooie - vaarsstel, want vorig jaar overleden de kuikens in dit nest door aanhoudende regen. Walta: ,,Als de jongen nog in het dons zitten zijn ze kwetsbaar bij langdurige neerslag. Ze kunnen dan kou vatten waarna ze komen te overlijden.''



De overgebleven boomnesten zitten in hoge, getopte bomen. Het oudste bekende boomnest, sinds 2007, is te vinden in een populier bij de Britse School in Mariahoeve. Vorig jaar wist het paar dat hier nestelt drie jongen uit te laten vliegen.