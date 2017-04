Vogelschilder met flair

Petra Roest (20 juni 1971 -31 maart 2017) was een kunstenares die in honderden Haagse, Rijswijkse, Zoetermeerse, Wassenaarse en Delftse huizen op verzoek een vogeltje schilderde. Een roodborstje op de hoek van een lichtschakelaar of een paradijsvogel naast een radiator op een plint.



De nauwkeurig geschilderde levensechte vogelportretjes op ware grootte werden niet alleen een hit in onze regio. Na publicaties in woontijdschriften als Ariadne kwamen de verzoeken voor een vogeltje uit het hele land. Ze bedacht 'de vogelbon' waarmee je, voor vijftig euro, iemand een vogeltje cadeau kon doen. In het uurtje dat het haar kostte om het gevraagde musje of mereltje op een raamkozijn te zetten stond ze, op een krukje of een keukenstoel, vrolijk te kletsen alsof het werk haar geen enkele moeite kostte. Ze had flair en een ontwapende vrolijkheid waarmee zij zelfs de taaiste bijbelse thema's uit de kunstgeschiedenis voor haar leerlingen interessant wist te maken.



Want behalve een ondernemende kunstenares was Petra ook docent beeldende vorming op het Oranje Nassau College in Zoetermeer. Het college was ook haar eigen oude middelbare school geweest waar ze de havo had gedaan voordat ze naar de lerarenopleiding ging waar zij haar man Hans van Rijswijk ontmoette. Als docent was 'mevrouw Roest' zeer aanwezig in de school waar ze menige muur beschilderde. Ook buiten school schrok ze niet terug voor het vullen van grote vlakken. De gemeente Den Haag schakelde Petra in om de houten afzetting rond bouwputten in de binnenstad te verfraaien. Ze schilderde een 'groene Madonna' over de volle breedte van de Grote Markt waardoor de langdurige bouw van de tramtunnel toch nog iets moois kreeg. Ook haar optocht van bekende Hagenaars op schuttingen naast restaurant 't Goude Hooft had veel succes. Petra kreeg er bekendheid en opdrachten door. Menige muur in een Haags café, of in een Wassenaarse villa is door Petra veranderd in een Mediterraans landschap of een schilderij van Botticelli.