Vogelwijkers willen Halo-grond zelf bebouwen

,,We zijn teleurgesteld, dit is bijzonder zuur'', zegt Paul Lohmann, een van de initiatiefnemers van het bewonerscollectief. ,,We wilden dit als wijk doen. Zoals we eerder ook het energieproject hebben gedaan, zoals dat bij de tennisclub is gebeurd. We zijn al een jaar bezig, er is geïnvesteerd. En steeds met de gedachte: we zijn de enige partij.''



Er bleken kapers op de kust. Ook projectontwikkelaars zien wel brood in nieuwbouw op het Halo-terrein in de populaire Vogelwijk. De hbo-opleiding voor gymleraren verhuist dit jaar naar de nieuwe Sportcampus in het Zuiderpark. De lap grond aan de Laan van Poot kan dan gebruikt worden voor nieuwe appartementen, een type woning waaraan een dringend tekort is in de duinwijk.



Coöperatie

Omdat de gemeente de voorkeur had voor zelfbouw via een coöperatie van kopers dachten Lohmann en kompaan Bert Bruning dat hun bewonerscollectief snel aan de slag kon.



Tot ze vorig najaar plotseling hoorden dat er meer gegadigden zijn. ,,Er waren nog drie geïnteresseerden, werd ons medegedeeld'', zegt Lohmann. ,,Er zou geloot gaan worden. Maar toen ging ook de loting niet door vanwege 'procedurele oneffenheden'. Dus alles wordt op de lange baan geschoven. We kunnen er natuurlijk niks aan doen dat anderen ook opteren voor de grond, maar dat zijn toch meer commerciële organisaties, die niks met de buurt hebben. Wij komen voort uit de wijk.''



Raadsvragen

Coalitiepartij D66 heeft het stadsbestuur om opheldering gevraagd. Volgens D66 is het niet de bedoeling dat commerciële bedrijven dit project gegund krijgen. ,,Het moet vanuit een groep particulieren tot stand komen'', aldus D66-raadslid Anne Toeters in de schriftelijke vragen. De gemeenteraad wordt binnenkort geïnformeerd over de loting, die is stopgezet en over de vervolgstappen.