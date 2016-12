Vol aan de slag voor elkaar

Gesjouw

De jongste John verplaatst met de heftruck stapels pallets. ,,Ik heb een makkelijk baantje. Dat gesjouw is voor anderen'', zegt hij met een brede grijns op het gezicht. Ieder jaar zorgt John, van beroep zelfstandig dakdekker, dat 'ie vrij is vanaf tweede kerstdag - als het opbouwen van de brandstapel begint.



Zijn vader bediende jaren de verhuislift die de pallets almaar hoger op de stapel moest brengen. Tot hij 2,5 jaar geleden onder het mes moest. Een nieuwe hartklep. ,,Sindsdien is het te zwaar voor me geworden'', klinkt het met spijt in de stem. ,,Maar ik ga altijd kijken. Iedere dag eigenlijk. Dan vertel ik, als ze vragen hebben, de mensen die vanaf de boulevard staan te kijken - van Friezen tot Limburgers maar ook Hagenaars - waarom we dit hier ieder jaar doen.''



Vroeger waren John en John te vinden bij clubhuis De Keet aan de Haringkade. De 'brandstapels' die toen op verschillende plekken in Scheveningen werden gemaakt, waren lang niet zo hoog als de circa 30 à 35 meter die de afgelopen jaren op het strand werden bereikt. John junior: ,,In mijn herinnering was het iets van zeven of acht meter. Wat pallets, maar ook sprokkelhout en autobanden. Nou, dat zouden we nu moeten doen; banden in het vuur mikken. Dan is het meteen de laatste keer geweest.''



Zowel de oude als jonge Valkenburgh stelt dat het vreugdevuur 'nu meer een bedrijf is'. ,,In principe zijn ze het hele jaar bezig om dit te organiseren'', weet John senior. ,,Sponsoren zijn noodzakelijk. Daar moet je naar op zoek en je moet de contacten onderhouden. Dit vreugdevuur kost tienduizenden euro's'', zegt zijn zoon. ,,Gelukkig hebben we sinds twee jaar een grote palletsponsor. Bull uit Boven-Leeuwen. Daar sparen ze het hele jaar pallets op voor ons.''



De professionalisering uit zich ook op andere vlakken. Voor dit jaar is afgesproken dat kinderen niet meer boven op de palletstapel mogen. De jonkies worden vermaakt bij strandtent De Waterreus, een stuk verderop. ,,Op die hoogte met kids is toch een risico en het leed is niet te overzien als er iets gebeurt.''



John en John zeggen het goed te kunnen begrijpen. En toch... ze vinden het ook wel jammer. ,,De kleintjes moeten erbij betrokken blijven. Dat is leuker en ik denk ook belangrijk voor de toekomst'', meent senior. Zijn zoon plukt eens aan zijn zwarte Vreugdevuur-hoodie. ,,Het is serious business. En op een bepaalde manier vind ik dat jammer. Ik kan het niet helpen. Deze trui bijvoorbeeld. De letters van de sponsor staan groter op mijn buik dan waar we het voor doen.''