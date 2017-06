Volk van avonturiers

Of de 9-jarige Rudion het wist, dat Nederlanders New York hebben gesticht? ,,Een beetje wel’’, zegt hij. ,,Van school.’’ Zijn moeder corrigeert hem lachend. ,,Volgens mij niet hoor.’’ Rubion komt uit de nieuwste attractie gelopen, ‘Nieuw Amsterdam’. Wat hij het mooiste vond? Glunderend: ,,Het schieten.’’



Het is een stoer verhaal. Nederlanders hebben New York gesticht, toen nog Nieuw Amsterdam geheten. New York, de stad der steden, die stad die nooit slaapt en die Frank Sinatra zo jubelend bezong. Díe stad, die is eigenlijk van ons. Een beetje dan toch.