Volkert van der G. hoeft geen verdere psychische begeleiding

Van der G. spande een procedure aan om de voorwaarden aan zijn voorlopige invrijheidstelling af te bouwen, waaronder de eis van psychische behandeling. Volgens het hof is de psychiater van mening dat ,,verdere psychische begeleiding niet zinvol is''.



Wel moet Van der G. blijven meewerken aan de evaluatie van de hem opgelegde voorwaarden. Ook moet hij zich regelmatig blijven melden bij de reclassering. Justitie vond dat Van der G. zich wel verder moest laten begeleiden door een psycholoog. Van der G. weigerde dit.



Kort geding

In februari oordeelde de rechtbank in een kort geding dat Van der G. niet langer verplicht psychologische behandelingen of begeleiding hoeft te ondergaan. Het Openbaar Ministerie ging tegen de uitspraak in beroep, maar is vandaag door de rechter niet in het gelijk gesteld.



Zowel de Nederlandse Staat als Van der G. kan het besluit van het gerechtshof nog aanvechten bij de Hoge Raad.



Vrijgekomen

Van der G. kwam in mei 2014 onder voorwaarden vrij. Hij had toen twee derde van zijn straf van achttien jaar uitgezeten. Hij schoot politicus Pim Fortuyn op 6 mei 2002 op het mediapark in Hilversum dood. Eerder al vocht van de G. met succes het dragen van een enkelband aan.