Volle bak bij Paagman als Hay komt signeren

,,Ik had helemaal geen zin in een boek'', laat Hay zich ontvallen. ,,Sander moest me echt overhalen.'' Van zijn biograaf valt te begrijpen dat hij een boek in het 68-jarige boegbeeld van Golden Earring zag. En eigenlijk zag Barry Hay dat natuurlijk ook. Hoe zei hij het ook alweer vorige week in deze krant ? ,,Ik ben dankbaar voor wat ik allemaal heb meegemaakt. Dat gebeurt de doorsnee tandarts toch niet, hè? Die staat elke dag gewoon gaten te boren.''



Om de reactie van de Haagse tandarts Dick Keulemans afgelopen zaterdag in deze krant (het leek hem helemaal zo spannend niet om al 49 jaar lang dezelfde 23 liedjes keer op keer voor dezelfde fans te zingen) kan Donkers wel lachen. ,,Dat zou ik toch altijd nog liever doen dan elke dag met een kapje voor je mond 10 kiezen te trekken bij patiënten die vergaan van de pijn'', reageert hij op zijn beurt.



Concert

Als de signeersessie erop zit, waarbij Hay voor iedereen geduldig de tijd heeft genomen, is het tijd om de helikopter weer op te zoeken. ,,Tot vrijdag'', zegt hij bij vertrek, verwijzend naar het optreden van Golden Earring op het strand van Scheveningen.