Volop keuze op Vaderdag

TrendsOf alle stoere mannen zich vandaag in de Binckhorst willen verzamelen. Het is een van de mogelijkheden voor vaders uit de Haagse regio om hun Vaderdag door te brengen. Er is meer keuze dan ooit.

De tijd dat Vaderdag voornamelijk bestond uit ontbijt op bed, een stropdas of een zelfgemaakte tekening als cadeau en kinderen die zich probeerden te gedragen, is al geruime tijd voorbij. Er worden tegenwoordig, meestal ingegeven vanuit commercieel oogpunt, in de Haagse regio vele speciale evenementen georganiseerd. Vader en zijn kroost, die niet weten hoe ze deze dag moeten doorkomen, hoeven zich niet te vervelen.

Het zijn hoofdzakelijk 'stoere' zaken, die vaders, én de rest van de familie, morgen krijgen voorgeschoteld. Bier, jenever, sporten, in die richting. Dus geen 'make-over-middag' of high tea voor vaders. Nog niet. Misschien komt dat er ooit ook nog eens van.

Vijf tips voor morgen.

Bier & Braad Festival

Bij Bierbrouwerij Kompaan moeten, zo meldt de uitnodiging, alle stoere mannen zich verzamelen. Ze kunnen bij de tweede editie van het Bier & Braad Festival uit verschillende activiteiten kiezen. Uiteraard bier drinken, vlees en kip eten, maar ook boot-, fiets- en wandeltochten door de Binckhorst maken. Er is live muziek en, uiteraard, een Stoere Mannen Markt.



Minstens zo stoer zijn de stands van Headcase Barbers, die vermaard zijn om hun wijze van baarden trimmen en hoofden kaalscheren, en van Smederij Donker van Heel & Marinus, waar demonstraties worden gegeven.



En voor de stoere mannen die geen vlees eten - ze schijnen er echt te zijn - is er een nieuwe vegetarische snack, Haagse Zwam, een bitterbal en een kroket, gemaakt van oesterzwammen.



Adres: Saturnusstraat 55

Tijd: 13.00-20.00 uur

Concert Tim Akkerman

Zanger/gitarist Tim Akkerman speelt, staat in de uitnodiging, 'de stoerste nummers, speciaal voor alle vaders'. Ze worden met hun kinderen uitgenodigd om het concert in Theater Dakota bij te wonen. Maar moeders zijn ook welkom. Het bijzondere is dat de voormalige zanger van de Haagse succesband Di-rect voornamelijk verzoeknummers speelt. Dat zijn de favoriete hits van in de zaal aanwezige vaders, vorige week aangevraagd door hun zonen en dochters. Er kunnen geen verzoeken meer worden ingediend, maar er zijn nog wel kaarten verkrijgbaar.

Tim Akkerman. © Frank Jansen Adres: Zuidlarenstraat 57

Tijd: 14.30 uur

Dad's surfday

Wordt het eens tijd dat jouw vader leert surfen? Hart Beach Surfshop richt zich speciaal voor morgen tot zonen en dochters. Misschien een bijzonder cadeau voor hun vader. 'Trek hem van de bank af en verras hem op Vaderdag met Dad's Surfday'. Er is een warming-up in de vorm van een wedstrijdje tussen de aanwezige vaders, daarna gaan de deelnemers (vaders én hun kinderen) de Scheveningse golfen op. Een sessie duurt ongeveer twee uur en het gebruik van een wetsuit is in de prijs inbegrepen.



Natuurlijk zijn er ook heel stoere vrouwen. Vandaar dat Hart Beach op Moederdag in mei ook zo'n dag voor 'mums' organiseerde.



Adres: Vissershavenweg 55b

Tijd: vier sessies: 09.00, 11.00, 13.00, 15.00 uur (eerste drie uitverkocht)

Jenever Proeverij

Jenever kan gerust een (stoere) mannendrank worden genoemd. Logisch dat deze proeverij op Vaderdag is gepland. Tijdens een rondvaart met de Daisy krijgen de deelnemers zes soorten jenevers en likeuren voorgeschoteld, en ook brood, tapenade en olijven. Aan het einde van de boottocht is er een rondleiding in de voormalige winkel van Van Kleef Stoomdistilleerdij 1e klasse. Het bedrijf stookte er van 1842 tot 1986 verscheidene alcoholische dranken, maar mocht daarmee niet doorgaan vanwege het brandgevaar. Sinds 2000 doet het dienst als museum.



Start boottocht: terras Caesar Fitness & Spa, Mauritskade 10.

Tijd: 15.30 uur.