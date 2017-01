Voor tien euro naar het theater

Wat is het theaterweekend?

,,De BankGiro Loterij verzorgt voor de tweede keer, samen met het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Nationaal Theater Fonds, een theaterweekend. Het doel is om nieuw publiek te interesseren voor het theater. Ook mensen die niet deelnemen aan de loterij zijn welkom. Vorig jaar bleek de actie te werken. Wij zagen namelijk veel nieuwe mensen een kijkje nemen en daarom doet het Zuiderstrandtheater ook dit jaar weer mee. "



Wat is er allemaal te doen?

,,Voor de voorstellingen van vrijdag, zaterdag en zondag, in het Zuiderstrandtheater en de Nieuwe Kerk, zijn er kaarten verkrijgbaar voor maar tien euro. Vrijdag is er bijvoorbeeld een optreden van het Residentie Orkest en zondag van Marcel de Groot. Tevens is dit weekeinde de Flamenco Biënnale. Ook daarvoor zijn er goedkope kaartjes te koop."



En er is een open dag?

,,Ja, zaterdag is er een open dag. Van 12.00 tot 16.00 uur zijn er allerlei activiteiten voor jong en oud. Zo geeft Holland Dance een workshop en breakdancegroep The Heavy Hitters geeft een presentatie. Ook is er een flamenco-dansworkshop van Conchita Boon."



Hoeveel mensen verwacht u in het weekend?

,,Bij de open dag denk ik tussen de driehonderd en vijfhonderd bezoekers. Als je kijkt naar het hele weekend denk ik aan twee tot drieduizend bezoekers.''



Zijn er nog kaarten?

,,Er zijn op dit moment nog kaarten verkrijgbaar. Dit komt mede omdat de actie pas voor de kerstvakantie is begonnen. Reserveren kan via onze website: zuiderstrandtheater.nl.''