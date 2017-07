Voorlinden sluit zich voorlopig niet aan bij Museumkaart

,,Veel musea zijn geïnteresseerd in hoge bezoekersaantallen, maar wij concentreren ons liever op de bezoeker zelf'', zegt Suzanne Swarts. ,,Om kwaliteit te kunnen blijven bieden, zijn we aangewezen op de inkomsten uit kaartverkoop, de museumwinkel en ons restaurant. Wij vragen 15 euro voor een Voorlinden-beleving. Dat is alleszins redelijk als je nagaat dat een bezoek aan aan de bioscoop soms ook al 14,50 euro kost.''

In september opende het museum van kunstverzamelaar Joop van Caldenborgh zijn deuren. Het museum en zijn collectie moderne en hedendaagse kunst oogstten internationale waardering. Een recente tentoonstelling van de Britse hedendaagse kunstenaar Martin Creed heeft Voorlinden zelfs een nominatie opgeleverd voor een LCD Award, een mede door The New York Times uitgeschreven prijs voor de beste drie tentoonstellingen van de wereld.