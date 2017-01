Voorlinden toont de wonderlijke wereld van Martin Creed

Bij de presentatie van zijn tentoonstelling Say Cheese! laat Martin Creed het afweten. Hij is weliswaar in het pand - of misschien ook weer niet - maar zijn gemoedstoestand belemmert hem om een toelichting te geven. ,,Hij heeft last van angsten en fobieën. De opening van zijn tentoonstelling vindt hij ook niet zo prettig’’, excuseert museumdirecteur Suzanne Swarts zich.



Swarts stelt voor om zonder aanwezigheid van de hoofdrolspeler in de wereld van Martin Creed te duiken. En die is op zich al wonderlijk genoeg. Museum Voorlinden heeft 54 werken geselecteerd van deze in 2001 met de Turner Prize onderscheiden Britse kunstenaar en muzikant. Zijn werken dragen geen titels, maar hebben nummers. Nummer 1 bestaat niet. De tentoonstelling begint daarom met Work No. 628, een afgesloten ruimte die precies voor de helft is gevuld met blauwe ballonnen. De bedoeling is dat de bezoeker er van de ene naar de andere kant doorheen loopt. Dat levert eenzelfde wonderlijke ervaring op als het nu al beroemde glazen zwembad van de Argentijn Leandro Ehrlich, een vast collectiestuk elders in het museum.