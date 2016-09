Voorlopige voorkeur voor HTM als stadsbusvervoerder

Deze voorlopige keuze voor 'inbesteden' komt voort uit de historische band tussen Den Haag en HTM. Duidelijk is dat de MRDH wil dat de prijs-kwaliteitverhouding verbeterd. Ook moet de HTM schoner gaan rijden.



De provinciale VVD-fractie heeft al kritiek laten horen; zij willen ook voor de stadsbussen een openbare aanbesteding. Dat zou volgens de liberalen beter én goedkoper busvervoer opleveren.



Eisen

De nieuwe busconcessies starten in de periode 2018-2019. In oktober stelt de Metropoolregio het ontwerp-Programma van Eisen vast. In maart volgend jaar wordt beslist over het definitieve eisenlijst die de MRDH als geldschieter per se ingewilligd wil zien worden door ov-bedrijven als die een concessie willen binnenhalen.