Nu het nieuwe jaar nog vers is en iedereen vol goede moed, wil ik u een steuntje in de rug geven. Zo kan het helpen om als goed voornemen voor te nemen om al uw goede voornemens te verbreken. De kans van slagen is bij deze optie het grootst. Veel mensen zien oud en nieuw als een levensveranderend moment; zulks is niet verstandig. Als je vorig jaar een rotleven had, is de kans groot dat je na 1 januari nog steeds dat leven hebt.



Ik snap ook niet dat mensen 'gelukkig nieuwjaar' zeggen; het is hetzelfde jaar als vorig jaar. Je bent alleen weer een jaar ouder. Groot is de teleurstelling als blijkt dat de zo begeerde verandering - 'ik wil afvallen' - uitblijft. De nieuwjaarsbuik is de meest gehate start van het jaar. Tip: om af te vallen moet je altijd eerst even langs je moeder gaan. Die zegt steevast: ,,Jongen, je ziet wat mager in je gezicht. Eet je wel genoeg?'' Voelt ú zich meteen slanker. Als vertrekpunt geldt bij voornemens van gewichtsverlies: ,,Ik wil net zo dik worden als de eerste keer toen ik dacht dat ik te dik was.''



Wat is dat nieuwe jaar nu feitelijk helemaal? Nieuwjaar is een uitvinding van kalendermakers, omdat ze niet willen dat je een ouwe kalender blijft gebruiken. In 2016 werd een apparaat uitgevonden dat gedachten kan omzetten in spraak. Daar werd heel gewichtig over gedaan maar ik heb dat al jaren, het heet: alcohol. Tijdens de nieuwjaarsviering was ik zó dronken, ik heb zelfs m'n vrouw gekust. Voor mij is drank het komende jaar dan ook een aandachtspunt en ik weet dat het niet eenvoudig zal worden.



Nog een laatste tip: mocht u uw goede voornemens willen bijstellen, op zaterdag 28 januari begint weer een nieuw jaar: de Chinezen vieren dan het begin van het jaar van de Haan. Gewoon doen, niemand die er naar kraait. Moge uw zorgen net zo lang duren als mijn goede voornemens!