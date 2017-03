Voorproefje: Genieten van Den Haag vanuit Haagse Toren

Peter en Annemarie Duijvestein, bekend van de Ooievaart, hebben de toren onder hun hoede gekregen en kennen die inmiddels op hun duimpje. ,,Het was wel even gek toen we de sleutel van de Haagse Toren kregen en die zomaar op de keukentafel lag'', lacht Annemarie.



Ze opent de deur van de hal naar de kerk en leidt ons naar boven. ,,Schrik niet van de geluiden onderweg, want er gebeurt van alles'', waarschuwt Annemarie als de klokken beginnen te luiden en het kabaal door de smalle wenteltrap schalt.

Volledig scherm Peter en Annemarie Duijvestein op de wenteltrap © Frank Jansen

Hijgend komen we uit bij de boosdoeners. De Jezusklok is de oudste (16de eeuw) en klinkt elk uur. De andere klokken, waaronder de Jacobsklok (naar de stichter van de kerk genoemd), hangen daaromheen. We lopen een rondje. Onder de klokken is een groot luik te vinden. ,,Door het luik zijn de klokken naar boven én naar beneden geholpen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is onder andere de Jezusklok naar beneden gehaald. Het gietijzer werd gebruikt voor het maken van wapens. Maar heel toevallig zonk het schip waar de klok in zat, in het IJsselmeer'', knipoogt Annemarie. ,,Met de juiste coördinaten was die zo teruggevonden.''



Hoe hoger we komen, hoe smaller de trap wordt. We komen op de uurwerkzolder. Een machtig apparaat zorgt ervoor dat de twaalf wijzers, twee voor alle zes kanten van de toren, vooruitgaan. Door de raampjes zie je de wijzers bewegen, tegen de achtergrond van Den Haag. Nog één plateau omhoog en we zijn op het niveau waar het balkon is. We gaan het balkon op en staan stil. Het uitzicht ontneemt ons de adem. De skylines van Den Haag, Scheveningen, maar ook van Zoetermeer, Leiden en de haven van Rotterdam zijn tegen een

Volledig scherm Peter en Annemarie wijzen Haagse gebouwen aan. © Frank Jansen

Klokken

Hoger mogen we eigenlijk niet komen, maar Peter neemt ons tóch mee. We glippen langs de beiaardier, klimmen een smal trapje op en komen zo tussen de hoogste klokken in te staan. Precies op het moment dat we boven staan, beginnen ze een muziekje te spelen. Het zorgt voor een filmisch schouwspel.



Op weg naar beneden, merk je hoeveel details je op de heenweg hebt gemist. Door de hele toren heen zijn onder andere spreuken te lezen, ontdek je het wapen van Den Haag op meerdere plekken (zoals op de klokken), hangt er een trompet voor de torenwachters alsmede illustraties van hoe vroeger de toren en Den Haag eruit zagen.

Volledig scherm Verslaggever Graziella op het hoogste punt. © Frank Jansen