Voorschoten blijft bewust langer onder curatele

Gênant heeft burgemeester Pauline Bouvy de situatie genoemd, waarin Voorschoten verkeert. De gemeente staat onder curatele bij de provincie omdat ze haar financiën niet op orde heeft. Toch kiest Bouvy ervoor die termijn te verlengen. Dan is er meer tijd voor het samenstellen van een herstelplan, dat tot opheffing van het toezicht moet leiden.



Steun

Het voorstel tot uitstel deed de burgemeester eerder deze week in een brief aan de gemeenteraad. Bouvy kreeg daarvoor gisteravond unanieme steun.



Er lag weliswaar een opzet voor bezuinigingen voor in totaal drie miljoen euro, maar dat zorgde de afgelopen weken voor verzet onder de inwoners van Voorschoten. Met name het plan om zwembad Het Wedde te sluiten, goed voor een besparing van 400.000 euro per jaar, viel niet goed.



De weinige stoelen voor het publiek in de nauwe raadzaal werden gisteren bijna allemaal ingenomen door mensen van het zwembad. Ze konden in ieder geval opgelucht zijn dat er nog geen beslissing is genomen. De kans is groot dat Het Wedde open mag blijven.



Beter

,,We mogen de burger niet blijven straffen voor falend bestuur", oordeelde fractievoorzitter Van der Meij van D66. ,,Dit herstelplan kan beter.''



Voorschoten vroeg de inwoners om met ideeën te komen voor bezuinigingen. De twee bijeenkomsten werden goed bezocht. ,,De hele situatie is een grote schrok geweest, maar de betrokkenheid van de burgers is de winst die we in dit proces hebben geboekt", zei burgemeester Bouvy. ,,We moeten het toch samen gaan doen."



Het definitieve herstelplan zal nu pas eind van het jaar worden ingediend.