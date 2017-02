Voorschoten: eerst herstelplan indienen

Ja, natuurlijk moet daar een commissie voor komen om dat te onderzoeken.



Maar ik vind dat van latere zorg. Eerst maar zorgen dat er een goed financieel herstelplan ingediend gaat worden bij de provincie. Misschien is het eigenlijk niet zo erg als de provincie voorlopig nog over de schouders meekijkt!



Dat er nu gevraagd wordt aan de inwoners om mee te denken hoe we een en ander gaan oplossen is dubbel. We kunnen er van uitgaan dat diezelfde inwoners het kind van de rekening gaan worden door bijvoorbeeld leges, ozb en diverse andere bijdragen te gaan verhogen. Daarnaast wat er in de bijeenkomst al duidelijk gememoreerd is: wat gaat men inhouden bij, of wat moet er meer betaald gaan worden door het verenigingsleven.



En niet geheel onbelangrijk: Zodra een en ander in goed vaarwater is gekomen dan is er het gevaar van samengaan met Wassenaar. Die gaan namelijk nu niet in zee met Voorschoten in deze situatie.



Worden we door de regering niet geplukt dan worden we wel door onze eigen bestuurders geplukt! 50 miljoen!?

R. George, Voorschoten



Euro Cinema

Wat een leuk stukje over Euro Cinema. We hebben met onze familie heel wat keren de binnenkant van de bioscoop mogen bewonderen. En zeker als er iemand jarig was uit de familie, die bestond uit negen personen, gingen we naar Ben Hur of de Sound of Music. Zeker Ben Hur vond ik bijzonder goed.



Het is bijzonder jammer dat zo'n familiebioscoop is verdwenen. Maar ik houd er voor altijd goede herinneringen aan.En dat kunnen ze gelukkig niet meer van mij afnemen.

Anton de Vries, Den Haag



Oordopjes

Maandenlang heien bij TNO-pand in Ypenburg (AD 14-02). Vreselijk voor deze mensen, daar de hoorspecialisten oordoppen aanbevelen bij lawaai- overlast.



Kan TNO niet verplicht worden aan al deze mensen, die thuis zijn heel de dag, een setje oordoppen te geven voor de overlast? Zou toch een vriendelijk gebaar zijn tegenover al deze mensen, die dadelijk naar de oorarts moeten wegens last van gehoorstoringen door al deze werkzaamheden die maanden lang worden uitgevoerd.



Om 7 uur slapen nog veel oudere mensen. Maar hier wordt geen rekening mee gehouden, als dit TNO-gebouw er maar komt.

H. Schothorst