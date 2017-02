Voorschoten in nood vraagt eigen inwoners om oplossingen

Aan ideeën geen gebrek, maar Binnendijk constateerde dat hij niets had gehoord wat hij en zijn collega's zelf al niet hadden bedacht. Ook dat was niet zo heel raar. ,,Het is onmogelijk om in twee weken iets aan te dragen om goed te maken wat de gemeente in 10 jaar tijd tekort is geschoten", verwoordde inwoner Jaap den Hollander het.



Er werden wel bijzondere maatregelen naar voren gebracht, maar die waren alleen goed voor de sfeer in de zaal, niet om de financiële problemen op te lossen. Den Hollander kreeg een bescheiden applausje toen hij een 'loonoffer' voorstelde. Met andere woorden: diegenen die verantwoordelijk blijken te zijn voor het wanbeleid moeten geld uit eigen zak inleveren. En Bart van Horck achtte een raadsenquête wenselijk. ,,Hoe heeft dit in godsnaam kunnen gebeuren? Dat moet worden uitgezocht."



Origineel

Het meest originele maar tevens onuitvoerbare idee kwam van Hans Paternotte. Deze bewoner opperde om nieuwe verkeersborden te plaatsen in de Juliana van Stolberglaan, waar hij woont. Dit is een populaire sluiproute naar de A44. Op de borden zou de mededeling moeten komen dat de straat alleen toegankelijk is voor bewoners. Aangezien de voorbijrazende automobilisten de borden niet zullen opvallen, zouden er volgens Paternotte politieagenten moeten staan die boetes kunnen innen. En zo wordt dan de gemeentekas gespekt.



Serieuzer waren gisteravond de smeekbedes van meerdere aanwezigen die vroegen om de bezuinigingen niet te zoeken in het verenigingsleven in Voorschoten met zijn vrijwilligers. Maar zelfs dat kon de wethouder in nood niet garanderen. ,,We zullen hoe dan ook pijnlijke maatregelen moeten nemen", kondigde Binnendijk aan.