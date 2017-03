Voorschoten keert Haagse regio de rug toe

Nationale titelstrijd bowlen lokt tal van toppers naar Scheveningen

17:03 Vergeet het WK Hockey, de pitstop van de Volvo Ocean Race en het WK beachvolleybal: zondag gaat in Scheveningen het Nederlandse kampioenschap bowlen van start. Over het omvergooien van tien kegels met een bowlingbal wordt hier en daar wat lacherig gedaan, maar volgens de organisatoren en anderen die er verstand van hebben is hier sprake van pure topsport.