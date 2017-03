Voorschoten snoeit op alle fronten

De voorstellen in het 'concept herstelplan van de financiën' van Voorschoten zijn ongekend drastisch. Het bestuur van de gemeente die jaar in jaar uit hoog in de ranglijst van beste woonplaatsen scoorde, noemt ze zelf ook pijnlijk en ingrijpend voor de inwoners.



De lijst van financiële bijdragen die geschrapt moeten worden is eindeloos. Meest opvallende bezuinigingen zijn: het zwembad sluiten, het cultureel centrum afstoten, geld voor buurthuizen stoppen, de bijdrage aan leefbaarheid in wijken schrappen, vakantiepassen afschaffen, geld voor hulpmiddelen voor ouderen en gehandicapten halveren, stoppen met het onderhoud aan sportvelden en minder steun voor inwoners met weinig geld.



Maar daarmee komt de gemeente nog niet aan het benodigde bedrag van drie miljoen euro dat bij elkaar moet worden geschraapt van de provincie. Die heeft Voorschoten onder preventief toezicht gesteld vanwege de slechte financiële positie. Ook die plannen gaan de inwoners pijn doen. De ozb moet omhoog, maar ook de hondenbelasting. Betaald parkeren moet bespreekbaar worden, net als de verkoop van panden waarin de bibliotheek of een peuterspeelzaal zit.



Alle maatregelen stomen ook keihard af op een fusie met een andere gemeente. Meer specifiek met Wassenaar, waarmee al de ambtenaren worden gedeeld. Ze werken nu nog niet op één plek en dat heeft 'een kostenverhogend effect'. De komende maanden wordt gekeken of het efficiënter is om de ambtenaren op één plek onder te brengen.



Prijs

De bestuurlijke fusie met Wassenaar, hoe gevreesd ook, wordt door het college aangevoerd als middel om een aantal van de pijnlijke maatregelen te verzachten. Onder het motto 'het willen behouden van bestuurlijke zelfstandigheid heeft een prijs', masseert het gemeentebestuur de raad en inwoners richting een herindeling van de gemeentegrenzen. ,,Hoewel dit een politiek gevoelig onderwerp is, willen wij u er toch op attenderen dat een bestuurlijke fusie Voorschoten een ander en structureel beter financieel perspectief zou opleveren''.



In het concept zijn ook voorstellen verwerkt die tijdens een speciale avond met bewoners zijn geopperd. De gemeenteraad moet nog reageren op de plannen.