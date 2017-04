Voorschoten staat voor een moeilijke opgave

Voorschoten zit in een flinke spagaat. En dat is volgens waarnemend burgemeester Pauline Bouvy een vervelende situatie. ,,We hinken op twee gedachten en dat voelt niet fijn", bekende ze gisteren.



De gemeente is momenteel bestuurlijk nauw verbonden met Wassenaar en zelfs een fusie is een optie. Aan de andere kant zit Voorschoten in een stuurgroep met vier gemeenten uit de Leidse regio, aangevoerd door oud-minister Elco Brinkman, waarin wordt bekeken of er een innige samenwerking tot stand kan worden gebracht.



Bouvy: ,,We zouden graag een betrouwbare gesprekspartner zijn, maar dat kan in deze situatie niet." De burgemeester vindt dan ook dat de keuze tussen Wassenaar en de Haagse regio of Leiden uiterlijk dit jaar moet worden gemaakt.



Cruciaal

Voor Voorschoten is een samenwerking met een of meerdere gemeenten cruciaal. De gemeente zit diep in de schulden en kan het zeer waarschijnlijk niet alleen redden. Naast de keuze voor een regio moet Voorschoten voor het einde van het jaar ook een gedegen herstelplan klaar hebben, zodat het financiële toezicht van de provincie kan worden opgeheven.



Bouvy schetste gisteren dat afscheid nemen van Wassenaar een 'onaantrekkelijk scenario' is, omdat de gezamenlijke werkorganisatie Duivenvoorde (WODV) van de twee gemeenten dan zal moeten worden ontmanteld en dat brengt een fiks kostenplaatje met zich mee. Een mogelijkheid zou nog kunnen zijn dat Voorschoten via deze WODV met de Leidse gemeenten in zee gaat, maar daar is de medewerking van Wassenaar voor nodig.



Zowel bij het samenstellen van het herstelplan, waarbij pijnlijke bezuinigingen onvermijdelijk zijn, als bij de keuze van partners wil Voorschoten nadrukkelijk haar bevolking laten meepraten. Bouvy kondigde voor de komende tijd 'een heleboel sessies' met de inwoners aan. Een eerste opzet van het herstelplan, dat onder meer sluiting van zwembad Het Wedde behelsde, zorgde voor felle kritiek van de Voorschotenaren.