Voorschoten wil af van afvalstation

Het bestuur van Avalex dat bestaat uit wethouders van zes gemeenten rond Den Haag die gezamenlijk eigenaar zijn van de afvalverwerker, worden overvallen door het nieuwe standpunt van Voorschoten.



Maar het gemeentebestuur van Voorschoten is geschrokken van de 'zeer grote weerstand' tegen de plannen. Omwonenden zijn bang voor geluid-, stank- en verkeer overlast en ook ondernemersverenigingen in Voorschoten en de hele gemeenteraad is tegen de plek voor het station, bedrijventerrein Dobbewijk.



,,Gelet op de niet-afnemende onrust na de presentatie van uw plannen, voelen wij ons verantwoordelijk hier gehoor aan te geven'', schrijft waarnemend burgemeester Pauline Bouvy aan Avalex. Het bedrijf heeft overigens nog geen besluit genomen wanneer de vergunning zou worden aangevraagd. ,,Waarmee de genoemde onrust en onzekerheid voortduren.''



Een nieuw afvalbrengstation is wel nodig omdat de huidige stations in Leidschendam-Voorburg en Wassenaar moeten sluiten omdat daar woningbouw is gepland of omdat het station er niet meer past in de omgeving.



De VVD in Leidschendam-Voorburg wil zo spoedig mogelijk weten wat de gevolgen zijn van dit besluit, dat ze overigens toejuicht. ,,Het was een heel ongelukkige plek, zeker voor mensen die met hun afval uit L'dam-Voorburg komen'', zegt raadslid Ton Overmeire. Hij is wel bezorgd over de kosten die er al zijn gemaakt voor de plannen in Voorschoten waaraan ook L'dam-Voorburg heeft meebetaald.