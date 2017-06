Voortaan altijd specialist op spoedeisende hulp

Iedereen kent ze wel, de verhalen van mensen die op de eerste hulp van een ziekenhuis belanden om daar vervolgens heel lang op een behandeling te moeten wachten. Het is een bekend en wijdverspreid probleem in ziekenhuisland, bevestigt Jet Quarles van Ufford. Zij is radioloog en hoofd van de medische staf van het HMC.



De normale situatie is dat jongere doktoren - basisartsen - op de SEH de patiënten helpen. Bij ingewikkelde gevallen overleggen zij met een ervaren medisch specialist. Die specialist is ook oproepbaar om naar de SEH te komen.



,,Wij wilden weten of het zin heeft om specialisten zélf op de spoedpost te hebben’’, zegt Quarles van Ufford. ,,In de eerste plaats om de kwaliteit van de zorg te verbeteren, maar ook om knelpunten in het huidige systeem te verzamelen.’’ Volgens haar is de aanpak uniek voor Nederland. ,,We lopen hiermee in Den Haag voorop.’’