Voortaan meer stemformulieren op voorraad na 'biljettenblunder' Den Haag

Dat kondigde burgemeester Pauline Krikke vanavond aan in een spoeddebat over het tekort aan stembiljetten in de Haagse stemlokalen. ,,Het lijkt me goed om het niet zo krap te doen: waarom niet veel meer biljetten naar de stembureaus'', zei Krikke. ,,Dat ga ik voorstellen.''

Voorraad

Tot dusver was de voorraad stembiljetten gebaseerd op 95 procent van het aantal mensen dat naar verwachting in dat lokaal komt stemmen. Bij zeventien stembureaus bleek dat te weinig. Die moesten op verkiezingsavond in allerijl bevoorraad worden door tien ambtenarenteams.

Een van de oorzaken van de problemen is de onvoorspelbare opkomst per stembureau. Sinds 2012 zijn kiezers vrij om te stemmen waar ze willen. Daardoor is lastiger in te schatten hoe druk het op een stemlocatie wordt.

De politiek was kritisch over het verloop van de verkiezingsavond. Terwijl burgemeester Krikke stelde dat iedereen zijn stem heeft kunnen uitbrengen, claimde CDA-fractieleider Daniëlle Koster dat 'meerdere mensen' haar hebben gemeld dat ze door het tekort aan biljetten hun stem niet hebben kunnen uitbrengen.Koster: ,,Dat is heel serieus.''