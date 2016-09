Voortvluchtige verstopt zich in koelcel Beachclub WOW

Agenten zagen vanochtend op de boulevard een man lopen waarvan zij wisten dat deze werd gezocht. Toen de man de politieagenten in de gaten kreeg, rende hij het strand op. Daar verstopte zich in een koelcel van Beachclub WOW.



De agenten kregen bij hun zoektocht hulp uit de lucht van de politiehelikopter en ook strandtentmedewerkers. De man werd in de koelcel gevonden en alsnog in de boeien geslagen. Het is niet bekend waarom de man door de politie werd gezocht.