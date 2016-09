Vos kan via de faunatunnel veilig onder de A12 door

In eerste instantie wilde Rijkswaterstaat de tunnel al voor de zomervakantie aanleggen, maar de vondst van een mogelijke bom uit de Tweede Wereldoorlog zorgde voor vertraging. Uiteindelijk bleek het niet om een bom te gaan, maar een zogenoemde 'aardpen'. Een koperen draad van tien meter lang.



Omdat het sein nu op groen staat, kon het project gisteren alsnog van start. Zo'n vier dagen lang wordt er geboord onder de A12 bij Roeleveen en Zoetermeer, waardoor dieren uit het Westerpark, het Balijbos en het Bieslandse bos in oktober veilig de A12 kunnen passeren. In totaal kost de faunatunnel 700.000 euro, inclusief het voorafgaande bodemonderzoek.



Snelweg

,,Nadat de tunnel is geboord, worden er nog rasters geplaatst zodat de dieren niet meer de snelweg op kunnen en vanzelf naar de opening van de tunnel worden geleid", vertelt projectmanager bij Rijkswaterstaat, Jantien Heijdeman.



De faunatunnel is volgens haar noodzakelijk, omdat nog veel dieren om het leven komen als ze proberen de A12 over te steken. ,,Dankzij de tunnel kunnen populaties beter in stand worden gehouden en misschien zelfs worden uitgebreid. Er woont bijvoorbeeld een vos op het Zoetermeerse grondgebied. Misschien blijkt er ook wel één aan de andere kant van de snelweg te leven. Als het een mannetje en een vrouwtje zijn, kunnen ze weer een nieuwe populatie beginnen", vertelt Heijdeman.



De tunnel heeft een diameter van 1,60 meter, waardoor vossen, maar ook de waterspitsmuis, de rosse woelmuis, ringslangen, padden, steenmarters en hermelijnen straks kunnen oversteken. Heijdeman verwacht dat de dieren er zeker gebruik van zullen maken. ,,We hebben tien jaar ervaring met faunapassages en uit onderzoek weten we dat deze dieren hier zeker zitten. We zorgen dat ze zich op hun gemak voelen in de tunnel, dus over het gebruik maak ik mij geen zorgen."