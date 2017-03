'Vraag inwoners waarop ze willen bezuinigen'

Voorschoten moet voor eind maart drie miljoen euro aan bezuinigingen presenteren aan de provincie. Voorschoten hoopt zo onder het preventieve toezicht op de begroting uit de komen. Maar zeker is dat niet en dat maakt dat veel partijen in de gemeente met 25.000 inwoners niet zo'n vliegende haast willen maken door op zo korte termijn extreem te snijden in allerlei voorzieningen zoals wijk- en cultuurcentra.



Woonlasten

De sluiting van zwembad Het Wedde is het meest in het oog springende voorstel dat 400.000 moet opleveren. Partijen als SP en ONS Voorschoten vragen zich af of het CDA ook bereid is om inwoners extra woonlasten te vragen voor het behoud van armoedebestrijding en vervoer voor ouderen en gehandicapten in plaats van voor het zwembad. ,,Ja'', zegt René Zoetemelk van het CDA. ,,Hoe meer we hebben om uit te kiezen hoe beter. Maar sluiting van een zwembad heeft veel impact, ook op het zelfvertrouwen van een gemeente.''



Ook wordt 'uitruil' voorgesteld tussen bezuinigingen: geen geld naar actieplan jeugdwerkloosheid, wél naar de kinderboerderij. Een eventuele fusie met Wassenaar levert volgens de raadsleden en door hen geciteerde deskundigen geen geld op. Wel moet het gezamenlijke ambtenarenapparaat efficiënter werken.



Deze week kunnen inwoners hun mening geven.