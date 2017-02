Vrachtwagenchauffeur rijdt zich vast op tramrails

De chauffeur reed zijn vrachtwagen vannacht rond 01.15 uur vast in de tramrails. Hij volgde de aanwijzingen die zijn navigatie gaf en hij was in de veronderstelling dat hij het Circusplein zonder problemen op kon rijden.



Een berger heeft de vrachtwagen uit de tramrails getrokken, waarna de vrachtwagenchauffeur zijn reis kon voortzetten. Er is volgens een woordvoerder van de politie geen schade aan de tramrails ontstaan.