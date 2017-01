Vragen over 'nieuwe' Ikea in Wateringen? Gooi maar weg!

Niets blijkt echter minder waar, zo leert navraag bij de communicatieafdeling van het Zweedse bedrijf. ,,De winactie is niet van ons en we gaan ook geen nieuwe vestiging in Wateringen openen", luidt de reactie.



Phishing

Het gaat waarschijnlijk om 'phishing', het hengelen naar privégegevens door criminelen. Ook kan het zijn dat er door het aanklikken van een misschien verborgen link gevaarlijke software op de computer wordt geïnstalleerd. Zo dacht een Bredase vorig jaar nog een prijs te winnen maar was ze uiteindelijk veel geld kwijt nadat ze een duur betaalnummer moest bellen en haar computer was gehackt.



,,Er gaan regelmatig mails en phishingacties de ronde, daar zijn we van op de hoogte. In veel gevallen lijken de acties heel echt,'' weet de woordvoerster van Ikea.



Frustratie

Ze laat verder weten dat het moeilijk is om daar iets tegen te doen. ,,Dat is onze grote frustratie, net als veel andere bedrijven die hier ook last van hebben. We zijn continue in gesprek met partijen om te kijken naar een oplossing, maar dat is ongelofelijk lastig. Tot die tijd proberen we natuurlijk onze klanten te behoeden dat ze erop klikken en gegevens delen. Ons advies is om bij twijfel altijd navraag te doen bij onze klantenservice."