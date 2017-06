Vredesloop schuift dagje op naar zondag

Zowel de Vredesloop als de HIOP zijn onderdeel van het Just Peace Festival in de stad. Dit festival is een mengeling van debat, podiumkunst, museale activiteiten, sport en muziek. Aan de start en finish van de Vredesloop is ook wat veranderd. Die is nu rondom de President Kennedylaan. Inschrijven kan al via www.vredesloopdenhaag.nl.