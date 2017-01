'Vreselijk incident': vanuit het niets steekt Pathé-ganger vrouw naast hem met schroevendraaier

Wat bedoeld was als een gezellig avondje uit, liep zaterdagavond voor een aantal bezoekers van Pathé Spuimarkt in Den Haag uit op een nare ervaring. Dat was te wijten aan een 23-jarige bezoeker uit Amsterdam, die in de bioscoop compleet door het lint ging.

De man had buiten een joint gerookt en kwam met het geurende restant de bioscoopzaal in. Enkele andere bezoekers vroegen hem dat op te bergen. De Amsterdammer gaf daar gehoor aan, maar ongeveer een half uur later sloeg hij toe. Hij haalde uit naar een 20-jarige vrouw die naast hem zat en stak haar met een schroevendraaier in haar arm. Enkele mannelijke bezoekers grepen direct in en hielden de Amsterdammer in bedwang tot de beveiligers het overnamen.

Een bezoekster van de bioscoop vertelde achteraf dat de betrokken man voor het incident een afwezige indruk maakte. Veel bezoekers waren erg geschrokken van het incident, dat gepaard ging met geschreeuw van het slachtoffer. ,,Ik dacht eerst dat het om een aanslag ging”, vertelde een betrokkene. ,,Daarna dacht ik dat het een aanranding was. Pas later hoorden we wat er echt gebeurd was. Een medewerker vertelde dat de film teruggespoeld zou worden en zei: ‘sorry voor het ongemak een fijne voorstelling nog’. Maar van de film hebben we niet veel meer meegekregen. Bij elk geluidje stond iedereen in de zaal meteen weer op.”

Walter van de Beek, businessmanager op het hoofdkantoor van Pathé spreekt van ‘een vreselijk incident’: ,,We hebben zoiets nog nooit meegemaakt. De persoon in kwestie is ons niet opgevallen, het heeft ons compleet verrast. We hebben ook gekeken welke film draaide, dat was een komedie: Why Him. Dat was ook niet te plaatsen met het incident. Het was niet een film waar enige agressiviteit in voorkwam.”

Iedereen in de zaal kreeg een voucher voor iets te eten of drinken, een waardebon voor een nieuw kaartje om een andere keer naar de film te gaan behoorde ook tot de mogelijkheden. ,,Met de dame in kwestie hebben we ook nog gesproken, die wil voorlopig even niet meer naar de bioscoop en dat valt ook wel te begrijpen. We hebben gevraagd om, als ze dat wel wil, contact met ons op te nemen.”