Vreugdevuur Scheveningen staakt strijd met Duindorp

,,Het feestje is weg'', zegt Peter van Zaanen, een van de organisatoren van Vreugdevuur Scheveningen. ,,De sfeer is bekoeld. We gaan niet meer in gesprek met Duindorp en de gemeente.''



Er ontstond vandaag onenigheid tussen de twee kampen, nadat gisteravond Scheveningen als winnaar werd uitgeroepen. Hun palletstapel had als eerste de maximumhoogte van 35 meter bereikt. De politie liet dat op Twitter weten. Daar was Duindorp het niet mee eens.



,,Ten eerste is het niet aan de politie om een winnaar uit te roepen. Ten tweede is de bepaling van de winnaar pas morgen. De gemeente bepaalt 31 december om 16.00 uur wie er gewonnen heeft. Deze tweet van de politie is echt bullshit", liet een boze Rinus Taal, mede-organisator van Vreugdevuur Duindorp vanochtend weten.