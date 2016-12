'Vreugdevuur Scheveningen ten onrechte uitgeroepen tot winnaar'

,,Ik heb net met ons aanspreekpunt van Van Aartsen gesproken en die zegt ook dat het een stomme actie van de politie is", briest mede-organisator van het Duindorpse vreugdevuur, Rinus Taal. Taal heeft het over het twitterbericht waarin de Haagse politie verkondigde dat de Scheveningse concurrent als eerste de maximumhoogte van 35 meter bereikte - en daarmee tot 'winnaar' van de jaarlijkse vreugdevuurstrijd gekroond werd.



Taal is het oneens met deze vroegtijdige bekroning van zijn tegenstander: ,,Ten eerste is het niet aan de politie om een winnaar uit te roepen. Ten tweede is de bepaling van de winnaar pas morgen. De gemeente bepaalt 31 december om 16.00 uur wie er gewonnen heeft. Deze tweet van de politie is echt bullshit."

Gevaarlijke bouwsituatie

Dit jaar gaat de strijd tussen Scheveningen en Duindorp voor het eerst niet om de hoogte van de palletstapels die met oud en nieuw in vuur op gaan. De gemeente bepaalde dat dit jaar 35 meter de max is. Op de vraag of er dan toch geen competitie rondom de bouwsnelheid is dit jaar antwoordt Taal met een resolute 'nee'.



,,Sterker nog, ik kreeg van de gemeente te horen dat ze ons de beste bouwpartners vinden", verklaart de Duindorper. ,,Wij hebben gisteravond besloten om eerder te stoppen met bouwen om veiligheidsredenen. Het was mistig en glad. Het zijn toch mijn neefjes en broertje die daar op meer dan 30 meter hoogte staan." Taal stelt teleurgesteld te zijn in de politie, omdat het er door de tweet op lijkt dat de hulpdienst indirect een onveilige bouwsituatie aanprijst. ,,Ze lijken snelheid boven veiligheid te plaatsen."

Meting gemeente

Taal twijfelt er ook over of de onveilige bouwsituatie niet uiteindelijk de reden is geweest van het posten van de tweet. ,,Ik denk dat de politie gewoon die 300 à 400 man van het Scheveningse strand probeerde te krijgen afgelopen nacht. Daarbij kozen de agenten ervoor om te zeggen dat de 35 meter hoogte is bereikt, als zoethoudertje. Dit was de weg van de minste weerstand."



De politie Haaglanden meent dat dit niet waar is. Woordvoerder Cor Spruijt: ,,We hebben het bericht getwitterd naar aanleiding van de meting die door de gemeente verricht is. Wij hebben daar bij gestaan. Ik hoop dat de woordvoerder ook bevestigt dat Scheveningen toen als winnaar is uitgeroepen." De gemeente Den Haag heeft dit nog niet bevestigd, maar belooft AD later met een reactie te komen.

