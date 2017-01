Vriendin aangereden Mario: Situatie nog steeds zorgelijk

Volgens de vriendin is er nog niets veranderd aan de gezondheidstoestand van Mario. Hij heeft ernstig hersenletsel opgelopen door het ongeluk en ligt sinds zaterdagnacht in coma. ,,Zijn situatie is onverminderd zorgelijk, maar als familie hopen we dat hij ons -zoals wel vaker- verrast en hier bovenop komt.’’

Steun

De familie is overspoeld met steunbetuigingen vanuit het hele land. ,,De vele hartverwarmende reacties van burgers, zijn met geen pen te beschrijven. Ondanks ons verdriet en de zorgen om Mario doet het ons veel om te merken dat er zo ontzettend veel mensen met ons meeleven en dat ook uiten. De bossen bloemen, vele kaarten en astromische aantallen berichten op social media gaan ons voorstellingsvermogen ver te boven. Onze oprechte dank daarvoor!’’ Zo liep gisteren onder andere de buurt uit om bloemen neer te leggen bij politiebureau Heemstraat in de Schilderswijk en gaat al dagen een plaatje op social media rond met de tekst ‘Hold the line Mario’.



Ook bedankt de vrouw de collega’s van Mario. ,,We voelen ons enorm gesteund, in de eerste plaats door Mario’s directe collega’s van team De Heemstraat. Maar ook de collega’s van de eenheid Den Haag en zelfs collega’s vanuit het hele land laten geen kans onbenut om hun medeleven te betuigen en Mario en ons een hart onder de riem de steken.’’



De agent werd aangereden door een vrouw, maar volgens de politie was er geen opzet in het spel. Vermoedelijk had de vrouw slecht zicht door de rook van een vuur op de Hoefkade en doordat dat vuur met bluspoeder werd bestreden. Eerder bracht de politie het bericht naar buiten dat de agenten bekogeld werden terwijl zij Mario aan het reanimeren waren, maar dat bleek gisteren iets genuanceerder te liggen. Het was namelijk de ME die bekogeld werd. Ook zou er op dat moment geen reanimatie plaatsgevonden hebben.